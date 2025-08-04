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Общество

У ЕЦК появилось автоматическое подключение расчетного приложения

Анастасия Мериакри

С 1 августа если вы никогда не пополняли баланс вашего льготного электронного кошелька, оплата автоматически будет производится с банковской части карты, с сохранением льготы за проезд в размере 50%.

Вы можете отказаться от этой услуги. Для этого: 

·         Зайдите в личный кабинет на сайте ецк-рзн.рф. Нажмите «Проверка доступных тарифов». 

·         Выберите тариф для списания с льготного электронного кошелька. 

·         Пополните льготный электронный кошелек на сумму до 10 000 рублей, чтобы совершать поездки.

Важно: Использовать карту льготным электронным кошельком можно будет через 24 часа после настройки тарифа.

Если у вас еще нет личного кабинета, самое время зарегистрироваться на ецк-рзн.рф или обратиться за помощью в службу информационной поддержки через бот https://t.me/unityeck_bot

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