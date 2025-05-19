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Изображение от bristekjegor на Freepik
Изображение от bristekjegor на Freepik
Новости мира

У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака

Алексей Самохин

У бывшего президента США Джо Байдена медики обнаружили агрессивную форму рака простаты, распространившуюся на кости. Об этом, ссылаясь на заявление его офиса, пишет The New York Times.

Диагноз был поставлен после того, как Байден сообщил о симптомах, связанных с мочеиспусканием. Врачи обнаружили у него в простате небольшой узелок.

По прогнозам медиков, рак чувствителен к гормонам и его можно лечить. Сейчас врачи с семьёй экс-президента США обсуждают возможное лечение.

82-летний Байден покинул свой пост в январе 2025 года, став самым пожилым президентом в американской истории.

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