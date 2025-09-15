У белок Нильса и Ники родилось потомством на Биостанции РГУ

На Биостанции РГУ имени С.А. Есенина родились бельчата. Об этом сообщили в группе подразделения «ВКонтакте».

На Биостанции университета живут обыкновенные белки (Sciurus vulgaris) Нильс и Ника. Недавно они стали родителями. Два бельчонка, предположительно мальчик и девочка, уже начали самостоятельную жизнь. Малыши кушают шишки, орехи и пытаются расширить свою территорию, сбежав на оживлённую улицу.

«Сотрудники университета и студенты неизменно приносят беглянок обратно», — отметили в посте.

Рязанцам предлагают поучаствовать в выборе имени для бельчат. Свои варианты можно написать в комментариях к посту.