В Рязанской области сотрудники ДПС помогли водителю рейсового автобуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ЧП случилось на 302-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. Помощь попросил водитель автобуса Москва-Волгоград. У транспортного средства, перевозившего 36 пассажиров, во время движения оторвало карданный вал, оказались повреждены тормозная и охлаждающие системы.

Сотрудники ГИБДД всю ночь провели на месте аварии, контролируя ситуацию. Когда прибыл другой автобус, силовики помогли пересадить пассажиров.

Также полицейские вызвали дорожную технику, которая убрала неисправный автобус с проезжай части.