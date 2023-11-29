Среда, 29 ноября, 2023
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У автобуса Москва — Волгоград в Рязанской области оторвало карданный вал

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В Рязанской области сотрудники ДПС помогли водителю рейсового автобуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ЧП случилось на 302-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. Помощь попросил водитель автобуса Москва-Волгоград. У транспортного средства, перевозившего 36 пассажиров, во время движения оторвало карданный вал, оказались повреждены тормозная и охлаждающие системы.

Сотрудники ГИБДД всю ночь провели на месте аварии, контролируя ситуацию. Когда прибыл другой автобус, силовики помогли пересадить пассажиров.

Также полицейские вызвали дорожную технику, которая убрала неисправный автобус с проезжай части.

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