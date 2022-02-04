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Пятница, 4 февраля, 2022

У 38% жителей Рязани нет любимого дела — опрос

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У 38% жителей Рязани нет любимого дела — опрос

7info
Изображение Foundry Co с сайта Pixabay
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Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 100 респондентов и выяснили, есть ли у жителей Рязани любимое дело.

53% опрошенных ответили, что смогли найти то, чем им нравится заниматься больше всего на свете. Это не обязательно хобби. Можно находить успокоение, гармонию и радость даже в работе. Люди, которые любят то, что делают, меньше подвержены стрессам.

38% респондентов ответили, что им не удалось обзавестись интересным занятием или любимой работой. Свободное время они проводят не так качественно, как им бы хотелось, а отдых не приносит полноценных эмоций.

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Оставшиеся участники опроса еще не нашли свое призвание и не дали однозначного ответа.

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