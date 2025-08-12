Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

В социальных сетях появился видеоролик, снятый жительницей Красноярска, на котором запечатлено массовое скопление мигрантов на улицах города. Видео опубликовал Telegram-канал «Русские Новости».

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.

Женщина, снимавшая видео, комментирует происходящее словами: «Это ужас… Это просто кошмар». Она также отмечает, что запись была сделана в некий праздничный день, вероятно, во время одного из мусульманских праздников.

— При должном руководстве и кураторстве они легко могут захватить город вместе с администрацией. И никто ничего не сможет сделать, — отмечает автор поста.

В конце видео россиянка со вздохом добавляет: «Вот такой у нас Красноярск», пишет «Лента.ру».