Тысячи перьев, килограммы страз: как создавались костюмы для шоу «Маска» на НТВ

9 февраля в эфире телеканала НТВ состоится премьера шестого сезона шоу «Маска» (16+). Найти ответ на главный вопрос последних лет – «Кто скрывается под маской?» – предстоит звёздным детективам: Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко, а также пятому члену жюри, который будет представлен эксклюзивно на онлайн-презентации проекта. Ведущим шоу станет Вячеслав Макаров. По традиции в преддверии старта сезона НТВ раскрыл подробности создания новых масок.

Главными героями шестого сезона стали: Богомол, Боксёр, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыплёнок. Над созданием масок трудилась команда из 74 человек: это не только художники, швеи и 3D-модельеры, но и сапожники, постижеры, сварщики и даже профессиональные кузнецы, которые работают над каркасом образа, чтобы минимизировать нагрузку на позвоночник участников.

Филипп Киркоров: «Прелесть этого шоу в том, что я сижу в кресле жюри только потому, что мне это нравится. Я наравне со зрителями получаю удовольствие от каждого номера, тем более что они всегда невероятно красивые и качественные. Безусловно, это заслуга всей команды, начиная с продюсеров и заканчивая режиссёрами, костюмерами и хореографами. Я только один раз выходил на сцену «Маски» в качестве участника. Меня тогда сразу разгадали, но даже за такой небольшой промежуток времени понимаешь, какой это титанический труд. Поэтому выражаю восторг всем, кто причастен к созданию этого шоу, и в первую очередь, конечно, Тимуру Вайнштейну и Юлии Сумачёвой! Они подарили нашей стране уникальное шоу, которому просто нет равных!»

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Как и в юбилейном сезоне проекта, все маски сделаны на основе оригинальных эскизов. Только один из героев немного перекликается с форматной маской – это Бык. Создатели этой маски вдохновлялись корридой, поэтому Бык выйдет на сцену в алом плаще. Его родственница Коровка, напротив, получилась нежной и милой: дизайнеры подарили ей зимний костюм из свитера и шарфа, а также пару коньков. Самой лёгкой маской в сезоне стала Овечка. Её костюм сшит из плюша и меха, поэтому она весит всего 7 килограммов.

В шестом сезоне на сцену выйдут сразу четыре птицы. Ярко-желтого Цыплёнка облачили в шорты, кепку и джинсовую куртку, а Страус получил роскошное боа из натуральных и искусственных перьев. Утку расшили стразами, пайетками и камнями, чтобы её сияние было видно издалека. А при создании Сокола дизайнеры вдохновились эстетикой стимпанка: его костюм обильно украшен металлическим декором.

Валерия: «Нам, членам жюри, часто говорят: «Да вы, наверное, всё знаете заранее!» Но нам нет смысла знать участников заранее, потому что это было бы смертельно скучно! В начале каждого сезона я составляю список артистов, которые ещё не участвовали в «Маске», которые в этом году чем-то отличились и находятся на гребне информационной волны. Но этот список, как правило, не работает. Когда ты сидишь в жюри и смотришь выступления масок, ты за короткое время должен оценить номер, вокал, послушать тембр и потом как-то всё это соотнести с огромным перечнем имён».

Самой тяжёлой маской сезона стала Капибара, её костюм весит 25 килограммов. Капибару снарядили кожаной жилеткой, ремнями и пряжками. Одни из самых необычных масок – Огурчик и Богомол. Чтобы Огурчик выглядел идеально, его покрыли пупырышками по принципу золотого сечения, а Богомол точно удивит зрителей своими огромными инопланетными глазами.

Чтобы создать эффектный образ Вождя, художникам потребовалось более 2500 перьев, а для маски Боксёра использовали кожу шерсть, пластик и атлас. Окунь получился настоящим речным царём: его расшили стразами, камнями и искусственными чешуйками, а также наделили короной из скульптурного гипса. Далматин же, наоборот, получился лаконичным и строгим: его костюм сшили из чёрно-белого атласа, бархата и бифлекса.

VK Видео стал digital-партнёром нового сезона шоу. Все новые выпуски «Маски», а также трансляцию онлайн-презентации шоу 6 февраля можно будет посмотреть эксклюзивно в VK Видео.

Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».