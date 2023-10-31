Вторник, 31 октября, 2023
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Тырновский молочный завод оштрафовали на 300 тысяч рублей

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Изображение от Freepik

Тырновский молочный завод оштрафовали на 300 тысяч рублей за многочисленные нарушения.

В мае 2023 года управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям организовало внеплановую проверку на предприятии.

В ходе нее были выявлены грубые нарушения: использование заквасок с истекшим сроком годности, незаявленные в составе консерванты и растительные жиры, недостоверное декларирование продукции.

Россельхознадзор выдал предписание об устранении нарушений, однако, предприятие в полном объеме требования не выполнило.

В связи с этим в дело вмешался суд. Он назначил заводу штраф в размере 300 тысяч рублей, который тот выплатил в полном объеме, сообщает Россельхознадзор.

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