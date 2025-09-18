Тырновский молочный завод оштрафовали на 300 тысяч рублей по требованию Россельхознадзора

Арбитражный суд Рязанской области принял решение оштрафовать ООО «Тырновский молочный завод» за выявленные административные нарушения. Решение судьи опубликовано в картотеке суда.
Иск в суд подало управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Сотрудники ведомства посетили предприятие, согласовав свой визит с прокуратурой, чтобы проверить исполнение выданных ранее предписаний. Выяснилось, что нарушения устранены не были.
Ответчик просил суд снизить сумму выплат до 100 тысяч рублей, но судья решил иначе.
Выписка из судебного решения:
1. Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Тырновский молочный
завод» (141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 40, корпус 3, лит/пом А3/9, ОГРН 1125029000579, дата присвоения ОГРН: 25.01.2012, ИНН 5029159240) к административной ответственности, предусмотренной частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тырновский молочный
завод» (141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 40, корпус 3, лит/пом А3/9, ОГРН 1125029000579, дата присвоения ОГРН: 25.01.2012, ИНН 5029159240) административный штраф в размере 300000 руб.
Решение суда может быть обжаловано в установленный законом срок.