Четверг, 18 сентября, 2025
13.1 C
Рязань
Экономика и бизнес

Тырновский молочный завод оштрафовали на 300 тысяч рублей по требованию Россельхознадзора

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Арбитражный суд Рязанской области принял решение оштрафовать ООО «Тырновский молочный завод» за выявленные административные нарушения. Решение судьи опубликовано в картотеке суда. 

Иск в суд подало управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. 

Сотрудники ведомства посетили предприятие, согласовав свой визит с прокуратурой, чтобы проверить исполнение выданных ранее предписаний. Выяснилось, что нарушения устранены не были. 

Ответчик просил суд снизить сумму выплат до 100 тысяч рублей, но судья решил иначе. 

Выписка из судебного решения: 

1. Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Тырновский молочный

завод» (141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 40, корпус 3, лит/пом А3/9, ОГРН 1125029000579, дата присвоения ОГРН: 25.01.2012, ИНН 5029159240) к административной ответственности, предусмотренной частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тырновский молочный

завод» (141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 40, корпус 3, лит/пом А3/9, ОГРН 1125029000579, дата присвоения ОГРН: 25.01.2012, ИНН 5029159240) административный штраф в размере 300000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в установленный законом срок.

