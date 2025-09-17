Среда, 17 сентября, 2025
Общество

Тыкву весом более 100 кг вырастила жительница Рязанской области

Анастасия Мериакри
Тыкву весом более 100 кг вырастила на своем участке жительница Заборья Оксана Михайлова. Секретом успеха садовод-любитель поделилась в сюжете ТКР.

Точный вес овоща пока назвать нельзя. Еще две недели тыква будет расти в огороде садовода, а позже отправится на Международный конкурс «АгроГиганты 2025», где поборется за звание чемпиона.

Сейчас тыква достигает в окружности 231 сантиметр. Кроме нее на грядках Рязани красуются еще две тыквы по 30-40 кг каждая.

По словам Оксаны, секрет роста не только в элитных селекционных семенах, но и в тщательном уходе. Для удобрения своих растений рязанка применяет органические смеси, включая крапивную брагу, банановый эликсир и пепельный настой, а также живые бактерии.

«Следить, как они себя чувствуют, ухаживать, как за малышом, любая ранка, царапинка обрабатывается зеленкой, перекисью. Смотреть за ростом — нельзя перелить и недолить, на эти тыквы выливается 80-120 л воды ежедневно», — поделилась Оксана Михайлова.

Еще в прошлом году Оксана вырастила тыкву весом 129,6 кг и передала ее на корм обитателям зоопарка.

