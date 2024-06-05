Среда, 5 июня, 2024

«Ты супер!» вернётся осенью на НТВ! Кто будет участвовать в шоу?

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: НТВ

Осенью в эфир телеканала НТВ выйдет восьмой сезон международного вокального проекта «Ты супер!» (16+), сообщает пресс-служба телеканала. 

В конкурсе примут участие 50 талантливых конкурсантов в возрасте от 7 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приёмных и опекунских семьях.

В кастинге попробовали свои силы несколько сотен одарённых ребят из России и стран СНГ. В новом сезоне на сцену «Ты супер!» выйдут лишь 50 конкурсантов: участниками восьмого сезона стали 46 ребят из более чем 20 регионов нашей страны – от Дальнего Востока до южных широт: уже совсем скоро удивлять и восхищать зрителей и звёздных судей проекта будут дети из Алтайского края, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей, Республик Башкортостан, Коми, Крым и Саха (Якутия), Краснодарского края, а также из новых регионов России – Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Также в новом сезоне «Ты супер!» примут участие двое детей из Беларуси, один юный вокалист из Казахстана и музыкальное трио из Узбекистана.

Подать заявку на участие можно было на сайте НТВ в разделе «Ты супер!», заполнив анкету и прикрепив к ней видео с исполнением песни.

За семь лет в «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» приняли участие более 480 ребят из 18 стран и всех регионов России. Благодаря проекту 8 детей обрели семью и 16 получили квартиры, более 20 ребят поступили в музыкальные институты и колледжи, выпустили более 17 синглов. Выпускники «Ты супер!» – частые гости различных детских музыкальных конкурсов и фестивалей, среди которых «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», «Добрая волна», «Спасская башня», «Оперение» и другие. На базе проекта работает Благотворительный фонд «Ты супер!», из которого всем полуфиналистам и финалистам проекта выплачиваются стипендии до достижения совершеннолетия. «Ты супер!» – лауреат и победитель различных телевизионных конкурсов, включая ТЭФИ и ТЭФИ Kids.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».

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