«Ты русский?»: семья два месяца прятала раненого бойца в окружении ВСУ

Семейная пара больше двух месяцев прятала и лечила раненого военного с позывным Князь в селе Новый Комар в ДНР, пишет «КП».

Как рассказал изданию сам 35-летний боец, он ушел на фронт в октябре и служил в 40-й отдельной бригаде морской пехоты. В декабре ему перебило ноги осколками дрона.

Спустя две недели ему удалось доползти до крайнего дома в селе Новый Комар. Часть населенного пункта была под контролем ВСУ. Боец забрался в погреб, где находилась семейная пара. Они задали ему вопрос, к какой стороне конфликта он принадлежит.

«Ты почему к своим не пошел? Они вон в соседнем домике сидят». Тут уже и я опешил, думаю, куда к своим-то? За кого они меня принимают? За украинца? Но мы быстро разобрались, кто есть кто, спросили только друг у друга — русские ли», — заявил Князь. Реклама

В итоге мужчина и женщина приютили военного и спрятали в подвале, чтобы его не смогли найти бойцы ВСУ.

«Дом, находившийся всего в двадцати метрах от нас, занимали четыре украинца. Мирных жителей они не трогали, но скрывать у себя русского военного было опасно. Однако дядя Юра и тетя Наташа не испугались, выходили меня», — уточнил военный.

Мирные жители и Князь все это время разговаривали по душам и даже встретили вместе Новый год. Вскоре пара была вынуждена покинуть Князя. Он попросил их лишь сообщить российским военным о его местоположении. За бойцом пришли спустя неделю.

Князь добавил, что по-прежнему поддерживает связь с Юрием и Натальей, которые спасли ему жизнь.