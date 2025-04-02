«Ты русский?»: семья два месяца прятала раненого бойца в окружении ВСУ

Семейная пара больше двух месяцев прятала и лечила раненого военного с позывным Князь в селе Новый Комар в ДНР, пишет «КП».
Как рассказал изданию сам 35-летний боец, он ушел на фронт в октябре и служил в 40-й отдельной бригаде морской пехоты. В декабре ему перебило ноги осколками дрона.
Спустя две недели ему удалось доползти до крайнего дома в селе Новый Комар. Часть населенного пункта была под контролем ВСУ. Боец забрался в погреб, где находилась семейная пара. Они задали ему вопрос, к какой стороне конфликта он принадлежит.
В итоге мужчина и женщина приютили военного и спрятали в подвале, чтобы его не смогли найти бойцы ВСУ.
Мирные жители и Князь все это время разговаривали по душам и даже встретили вместе Новый год. Вскоре пара была вынуждена покинуть Князя. Он попросил их лишь сообщить российским военным о его местоположении. За бойцом пришли спустя неделю.
Князь добавил, что по-прежнему поддерживает связь с Юрием и Натальей, которые спасли ему жизнь.