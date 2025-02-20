«Ты подохнешь!»: появилась переписка экс-мэра Самары Тархова с внучкой

В распоряжении «Комсомольской правды» появилась переписка бывшего мэра Самары Виктора Тархова с внучкой Екатериной, которую обвиняют в убийстве дедушки и бабушки.
Судя по всему, внучка не стеснялась в выражениях, общаясь с родственником. Так, она упомянула, что астрологи предсказали Тархову смерть в 2020 году. Тогда она сильно болел COVID-19.
Кроме того, она назвала Тархова «мешком с деньгами».
По данным издания, дедушка с бабушкой всю жизнь содержали внучку, что позволяло ей жить в элитной квартире в центре города.
Ранее знакомые бывшего мэра Самары рассказали, что супругу чиновника мало кто видел в лицо. Она всегда сидела дома, не работала и не вела общественную жизнь. Наталья была скромной женщиной и «никогда не лезла в мужские разговоры».
Другие же утверждают, что жена была «суровой и имела большое влияние на супруга» — Тархов даже брал ее на важные деловые встречи.