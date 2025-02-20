«Ты подохнешь!»: появилась переписка экс-мэра Самары Тархова с внучкой

В распоряжении «Комсомольской правды» появилась переписка бывшего мэра Самары Виктора Тархова с внучкой Екатериной, которую обвиняют в убийстве дедушки и бабушки.

Судя по всему, внучка не стеснялась в выражениях, общаясь с родственником. Так, она упомянула, что астрологи предсказали Тархову смерть в 2020 году. Тогда она сильно болел COVID-19.

«Что ж, ты старик… Тебе предсказали, что ты в 20-м году подохнешь? Нашему городу ждать такой радости или ты, бухая каждый день, и так скоро доставишь нам радость? А правнук твой благодаря мне будет ходить и на твою ущербную могилу», — написала Екатериной.

Кроме того, она назвала Тархова «мешком с деньгами».

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По данным издания, дедушка с бабушкой всю жизнь содержали внучку, что позволяло ей жить в элитной квартире в центре города.

Ранее знакомые бывшего мэра Самары рассказали, что супругу чиновника мало кто видел в лицо. Она всегда сидела дома, не работала и не вела общественную жизнь. Наталья была скромной женщиной и «никогда не лезла в мужские разговоры».

Другие же утверждают, что жена была «суровой и имела большое влияние на супруга» — Тархов даже брал ее на важные деловые встречи.