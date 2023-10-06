Ты не один: создатели сериала «Плакса» запускают сайт против буллинга

Национальная Медиа Группа, видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» представляют проект для помощи детям, родителям и учителям, столкнувшимся с травлей. Он реализует социальную миссию музыкальной драмы «Плакса» (16+) — максимально раскрыть тему буллинга, рассказать всем, кто может столкнуться с этим явлением, как распознать травлю и как противостоять ей. Новые примеры зрители увидят в третьем эпизоде сериала, премьера которого состоится в Wink 5 октября.

В рамках проекта заработала платформа «Я не Плакса» (янеплакса.рф) — специальный сайт, на котором собрана информация о том, что такое буллинг, о его последствиях и способах борьбы с ним. Кроме того, на платформе можно найти контакты помогающих некоммерческих организаций (НКО) и профильных фондов, телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей. Информация для сайта подготовлена с участием профессионального детского психолога.

Частью социального проекта также станет хэштег #янеплакса. Создатели сериала предлагают использовать его в социальных сетях подросткам, которые переживают сложный момент, связанный с буллингом, чтобы привлечь внимание друзей, семьи, учителей и специалистов НКО. Дети часто боятся признаться в том, что они столкнулись с травлей, и хэштег поможет дать сигнал о проблемах, не говоря о них вслух.

Дисклеймеры с адресом сайта и QR-кодом со ссылкой появляются в начале и в конце каждой серии «Плаксы». Новые эпизоды сериала выходят в видеосервисе Wink по четвергам.

— «Плакса»— очень личный проект и для меня, и для моей дочери Ники, которая сыграла в сериале первую большую кинороль. У нее тоже в классе были серьезные разногласия с одноклассниками. Однако это не частная история: с травлей в школе по статистике сталкивается большинство подростков. Так есть сейчас и так было раньше, когда слова буллинг еще не существовало. Мне тоже в свое время доставалось от одноклассников за то, что выделялся и ездил на конкурсы. Наш сериал — это своего рола видеокнижка о буллинге, его проявлениях и способах преодоления. О том, как важно быть внимательным к детям, их особенностям и помогать их талантам. Поэтому нужно, чтобы сериал посмотрели все поколения — школьники, мамы, папы, бабушки и дедушки, учителя. Если после просмотра поколения хоть чуть-чуть лучше станут понимать друг друга — значит, всё было не зря, и мы сделали хорошее дело», — отметил автор идеи и генеральный продюсер сериала Сергей Жуков.

— Честно снятое кино — один из лучших способов донести до широкой аудитории ценности и смыслы, важные для каждого. Поэтому Wink поддерживает фильмы и сериалы, которые не только развлекают зрителя, но и говорят о чем-то сложном и близком многим людям. Да, порой это не самые приятные вещи, как буллинг. Но молчать о проблеме, которая, к сожалению, касается миллионов подростков, нельзя. «Плакса» из кинопроекта вырастает в проект социальный, и это говорит о том, что мы очень вовремя решили привлечь внимание к этой теме. Надеюсь, инициативы, которые запускаются в рамках нашего проекта, помогут не только подросткам, сталкивающимся с травлей, но и, что не менее важно, взрослым, которые ищут способы поддержать детей, — сказал генеральный директор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

— Для Национальной Медиа Группы интеграция в контент помогающих инструментов и выстраивание вокруг развлекательного контента социально-преобразующей экосистемы — регулярная практика, показавшая свою эффективность в таких проектах как «Чики», «Стая», «Трудные подростки», «Тетя Марта» и другие. Мы, как ведущий производитель и дистрибутор медиаконтента осознаем свою ответственность за социальный эффект того контента, который мы производим, особенно этот эффект важен, когда мы говорим о подростковой и молодежной аудитории. Тема школьной травли сегодня очень актуальна и нам крайне важно оказать максимальную помощь зрителям, которые посмотрят сериал и узнают в героях себя, свои проблемы, — рассказала Мария Залунина, руководитель КСО Национальной Медиа Группы, импакт-продюсер сериала.

«Плакса» — это 8-серийный проект из линейки Wink Originals. Цифровая премьера сериала состоялась на платформе Wink 28 сентября 2023 года, а в новом сезоне сериал покажет телеканал СТС. Генеральный продюсер сериала — Сергей Жуков, режиссер-постановщик — Андрей Силкин. В проекте снялись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие.

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