Творчество самобытных рязанских мастеров представили на фотовыставке «25 узоров жизни»

Автор проекта «25 узоров жизни» Татьяна Кармашова и одна из героинь её публикаций — мастер народной куклы из Рыбновского района Людмила Ибрагимова (справа)

Сегодня, 7 апреля, в рязанском Доме печати открылась фотовыставка «25 узоров жизни», приуроченная к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Выставка стала продолжением одноименного культурного проекта областной газеты «Рязанские ведомости», который объединил на страницах издания самобытных мастеров и артистов.

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Проект «25 узоров жизни» – это серия статей, которые на протяжении почти года выходили в газете в рамках рубрики «Культурный слой» по пятницам. Автор публикаций и фоторепортажей, корреспондент Татьяна Кармашова побывала во всех городах и районах Рязанской области и подготовила в газету материалы о творческих и увлеченных людях. Героями публикаций стали художники, музыканты, самодеятельные артисты, мастера декоративно-прикладного творчества, собиратели старины, хранители традиционных народных промыслов и ремесел. Как они пришли к увлечению, почему выбрали именно такой способ самовыражения, каким образом любимое занятие переплетается с судьбой героев, их личной и профессиональной жизнью… Обо этом пишет в своих материалах Татьяна Кармашова. Каждый из героев, занимаясь творчеством, рисует свой уникальный и неповторимый узор жизни. Отсюда и название проекта «25 узоров жизни», а число 25 связано с четвертьвековым юбилеем, который в эти дни отмечают «Рязанские ведомости».

Все статьи, вышедшие в печать в рамках проекта «25 узоров жизни», опубликованы также и на сайте газеты «Рязанские ведомости», дополнены там фотогалереями и видеоматериалами. Лучшие фотографии составили экспозицию выставки в фойе Дома печати. В ней – портреты мастеров, снимки их работ, бытовые и пейзажные зарисовки, сделанные автором проекта в районах области.

В торжественном открытии фотовыставки, ставшем завершающим аккордом проекта, приняли участие герои публикаций. Некоторые прибыли из районов целыми командами. Это, к примеру, актеры театра малых форм из Пителинского района, которые выступили с инсценировкой по мотивам произведений их выдающегося земляка, писателя и сценариста Бориса Можаева. Также пителинцы подготовили поэтическое поздравление газеты с 25-летием и в качестве подарка преподнесли концертный номер. Еще одну народную песню исполнили участницы вокального дуэта «Сестры Марьины» из Михайловского района.

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Участников и гостей праздника приветствовали главный редактор областной газеты «Рязанские ведомости», председатель регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева, директор областного научно-методического центра народного творчества, Заслуженный работник культуры РФ Елена Шаповская и заместитель министра по делам территорий и информационной политики региона Ольга Чуляева.

Елена Шаповская отметила вклад региональных СМИ в поддержку самобытных талантов, напомнила о том, что центр народного творчества уже на протяжении многих лет плотно сотрудничает с газетой «Рязанские ведомости». Галина Зайцева, в свою очередь, рассказала, что специально к юбилею газеты было подготовлено несколько редакционных проектов, и «25 узоров жизни» – один из них. Она подчеркнула, что тема сохранения народной культуры, поддержки самобытных талантов на страницах газеты будет обязательно продолжена.

После открытия фотовыставки встреча продолжилась за чашкой чая. На ней говорили об уникальности самобытных мастеров и артистов из районов области, пропаганде народного творчества, пели песни, обменивались контактами, сувенирами и подарками.