На главнуюНовости РязаниКультура 20.05.2023 22:19 Творческий вечер Елены Сафроновой пройдёт в Рязани 24 мая 7info В среду, 24 мая, в большом зале библиотеки имени Горького в Рязани пройдёт творческий вечер литературного критика, публициста, журналиста, писателя Елены Сафроновой. Начало — в 17.00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+. Читайте также Невменяемый внук забил бабушку гантелями и ножом в Воронеже В Омске 5-летний мальчик погиб при падении с 8-го этажа Численность населения Рязани за год уменьшилась Арбенина отменила концерт в Бишкеке из-за травмы позвоночника Сергей Миронов переизбран лидером социалистов России Дороги на трёх улицах отремонтировали в посёлке Лашма Касимовского района Три автомобиля столкнулись на Ряжском шоссе Рязани Две девочки пострадали в ДТП на Северной окружной дороге Рязани 20 мая Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Невменяемый внук забил бабушку гантелями и ножом в Воронеже При расследовании выяснилось, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством. В Омске 5-летний мальчик погиб при падении с 8-го этажа Мальчик остался дома один: мать ушла на работу, отец повёл старшего сына на занятия. Численность населения Рязани за год уменьшилась По информации Рязаньстата, на 1 января 2023 года в областном центре проживало 523203 человека. Арбенина отменила концерт в Бишкеке из-за травмы позвоночника — Ходить пока не могу. Концерт в Бишкеке завтра не одолею, — написала Арбенина. Сергей Миронов переизбран лидером социалистов России Также переизбраны сопредседатели СРЗП – Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Дороги на трёх улицах отремонтировали в посёлке Лашма Касимовского района Ремонт начали после майских праздников. За полторы недели рабочие сняли старое асфальтовое покрытие, уложили два слоя асфальта и выровняли обочину Три автомобиля столкнулись на Ряжском шоссе Рязани Авария случилась напротив «Тойота центр». На месте работали сотрудники ГИБДД Две девочки пострадали в ДТП на Северной окружной дороге Рязани 20 мая Столкновение двух легковых автомобилей случилось 20 мая в 14.30 у 2-го Борковского карьера. Обстоятельства ДТП уточняются. Пропавших девочек 2 и 4 лет нашли после двух суток поисков Сёстры пропали с детской площадки около дома в посёлке Ленинский Яшкинского округа. Нашлись девочки 20 мая, через двое суток. В Рязани прошел Зелёный Марафон Сбера Более 500 рязанцев приняли участие в юбилейном Зелёном Марафоне Сбера. Программа «Ночи музеев» в Рязанской области Стать помощником парфюмера, закружиться в танце во дворце Олега, послушать музыкальные истории, поучаствовать в городошном турнире, — 20 мая «Ночь музеев» в Рязани будет активной Прибывший в Касимов теплоход развернулся обратно из-за обмелевшей Оки Вода в Оке убывает из-за сухой погоды, её уровень приближается к летнему.