ТВ и радио временно отключат в нескольких районах Рязанской области

В понедельник, 21 апреля, в некоторых районах Рязанской области из-за профилактических работ отключат телерадиовещание. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В Рязани работы с отключением оборудования для трансляции программ 1-го и 2-го мультиплексов будут проводиться с часу ночи до 10 утра, радиопередатчики отключат с 7 до 10 часов.

На РТПС «Мосолово» работы будут проводиться с 01:00 до 10:00.

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Без эфирного ТВ и радио из-за отключений в Рязани останутся жители Захаровского, Пронского, Рыбновского, Рязанского, Спасского и Старожиловского районов.

Отключение в Мосолово затронет Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Кораблинский, Сапожковский и Ухоловский районы.

В остальных районах эфирное ТВ будет работать без перебоев. На кабельное ТВ работы не повлияют.