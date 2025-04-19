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Общество

ТВ и радио временно отключат в нескольких районах Рязанской области

Алексей Самохин

В понедельник, 21 апреля, в некоторых районах Рязанской области из-за профилактических работ отключат телерадиовещание. Об этом сообщил сайт регионального правительства. 

В Рязани работы с отключением оборудования для трансляции программ 1-го и 2-го мультиплексов будут проводиться с часу ночи до 10 утра, радиопередатчики отключат с 7 до 10 часов. 

На РТПС «Мосолово» работы будут проводиться с 01:00 до 10:00.

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Без эфирного ТВ и радио из-за отключений в Рязани останутся жители Захаровского, Пронского, Рыбновского, Рязанского, Спасского и Старожиловского районов. 

Отключение в Мосолово затронет Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Кораблинский, Сапожковский и Ухоловский районы.

В остальных районах эфирное ТВ будет работать без перебоев. На кабельное ТВ работы не повлияют.

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