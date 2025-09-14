Туз в рукаве Белоусова: почему Сырский не знает, откуда придут русские на этот раз

Пока весь мир смотрит на линию фронта, Россия играет по другим правилам. Не сверху — с неба, не спереди — с бронетехникой, не с флангов — с обходами. Она идёт… снизу. По трубам. По тоннелям. По забытым коммуникациям, которые никто не охраняет, потому что «там же ничего не может быть».

Купянск — новый пример. После Суджи. После Авдеевки. После Антоновского моста. И, судя по всему, — не последний, пишет NEWS.ru.

Операция «Труба»: четыре дня под землёй — и выход в центр города

Купянск. Тишина. Спокойствие. ВСУ уверены: город под контролем. Никаких прорывов. Никаких атак.

А потом — внезапно. Русские бойцы появляются прямо в жилых кварталах. Без артподготовки. Без дронов-камикадзе. Без шума моторов. Просто — выходят из люка. Или из вентиляции. Или из старой газовой трубы.

Как? Очень просто.

«Прорыли тоннель от Первого Лимана. Четыре дня пути. На электросамокатах и носилках. С пунктами отдыха, едой и водой по маршруту», — сообщает WarGonzo.

Представьте: вы — украинский солдат. Сидите в доме, пьёте чай. Вдруг — стук из подвала. Открываете — а там, улыбаясь, здоровяк в камуфляже и с АК в руках. И говорит: «Привет. Мы из трубы».

«Туз в рукаве Белоусова» — и это не метафора

Telegram-канал «Конспиролог #1» утверждает: Минобороны всерьёз рассматривает создание отдельного рода войск — специализированных инженерно-подземных подразделений. Цель — систематизировать, масштабировать, поставить на конвейер операции типа «Труба».

Это не спецназ. Не сапёры. Это — новый вид боевых действий. Невидимый. Бесшумный. Смертоносный. «Секретное оружие, которое противник не видит — пока не поздно», — пишут инсайдеры.

И если это станет реальностью — то вся территория Украины превратится в потенциальный фронт. Не только окопы. Не только ДЗОТы. Но канализация, газопроводы, теплотрассы, подвалы, технические тоннели метро.

Главком ВСУ Александр Сырский, похоже, уже понял: его тылы больше не тылы. Они — цель номер один.

Не первый раз. Не случайность. Система

Купянск — не эксперимент. Это — третий (или четвёртый) успешный кейс:

Суджа, март 2025 — 800 бойцов прошли по газопроводу, парализовав оборону ВСУ. Операция длилась три недели. Результат — освобождение Курской области ускорилось в разы.

Авдеевка, январь 2024 — прорыв через подземную трубу в районе «Царской охоты». Украинцы даже не успели понять, откуда пришла атака.

Антоновский мост, сентябрь 2025 — разведчики 127-й бригады проникли в техническое помещение моста, уничтожили охрану и водрузили флаг. Готовились на макете. Несколько недель — только репетиции.

Каждый раз — та же схема:

— тщательная подготовка,

— скрытное перемещение,

— внезапный выход в тыл,

— психологический шок противника.

Почему это страшнее «Орешника»?

Потому что «Орешник» — это оружие. Его можно засечь. Перехватить. Уклониться. Подземные войска — это невидимая угроза. Их нельзя отследить дроном. Нельзя подавить РЭБ. Нельзя накрыть артиллерией. Пока они под землёй — они вне зоны досягаемости.

А когда появляются — уже поздно.

«Для Сырского это страшнее любого ракетного удара», — уверены источники.

Потому что теперь любой люк — потенциальная точка прорыва. Любой подвал — база для десанта. Любая труба — транспортная артерия для русских спецподразделений.

Что дальше? Под землёй — вся Украина

Если Минобороны действительно создаст такой род войск — это изменит не только тактику, но и стратегию всей СВО. Не нужно тратить месяцы на штурмы. Не нужно нести потери в лобовых атаках. Не нужно ждать, пока у противника закончатся боеприпасы.

Достаточно — тихо уйти под землю… и выйти там, где тебя никто не ждёт. И тогда уже не будет вопроса: «Когда возьмут Купянск?» Будет только один вопрос: «А они… уже здесь?»

Когда враг приходит не с фронта — он приходит отовсюду

Российская армия перестала играть в «войнушку по учебнику». Она изобретает. Адаптируется. Использует то, что есть — даже если это старая газовая труба и китайский электросамокат.

А ВСУ? Они всё ещё ждут атаки с востока. А она может прийти… из подвала. И тогда — даже самый мощный «Орешник» не спасёт. Потому что от того, чего не видишь, — не защитишься.

Минобороны РФ, как всегда, молчит. Но, судя по всему — говорить уже нечего. Дело за действиями. Под землёй.