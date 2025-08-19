В 2025 году Абхазия может принять до 2 миллионов туристов, что на 30% превысит показатели прошлого года. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. По его словам, в 2024 году республику посетили около полутора миллионов человек.

Эксперт назвал такой рост «отличным», отметив, что многие российские курорты показывают увеличение турпотока не более чем на 10%.

Ромашкин также подчеркнул, что у Абхазии есть свои преимущества перед другими направлениями. Благодаря особенностям климата и географии, курортный сезон здесь длится дольше, чем, например, в Краснодарском крае, а море — значительно теплее. Это даёт возможность республике «улучшить свою статистику» за счёт сентября и октября, когда в других регионах сезон уже заканчивается.