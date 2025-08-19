Вторник, 19 августа, 2025
Турпоток в Абхазию в 2025 году бьёт рекорды

Алексей Самохин
Изображение от lifeforstock на Freepik

В 2025 году Абхазия может принять до 2 миллионов туристов, что на 30% превысит показатели прошлого года. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. По его словам, в 2024 году республику посетили около полутора миллионов человек.

Эксперт назвал такой рост «отличным», отметив, что многие российские курорты показывают увеличение турпотока не более чем на 10%.

Ромашкин также подчеркнул, что у Абхазии есть свои преимущества перед другими направлениями. Благодаря особенностям климата и географии, курортный сезон здесь длится дольше, чем, например, в Краснодарском крае, а море — значительно теплее. Это даёт возможность республике «улучшить свою статистику» за счёт сентября и октября, когда в других регионах сезон уже заканчивается.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.

Правительство

Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шиловском районе завершены

В Шиловском районе Рязанской области завершились поисково-спасательные работы на месте ЧС. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.
Общество

Такса дважды сразилась с гадюками, атаковавшими участок хозяев в Рязанской области

8 августа в Пронске во дворе жилого дома гадюка напала на таксу Дульсинею. Собаку спасли с помощью противоядия.
Экономика и бизнес

Рязанская область приобретет паром для переправы через Оку

Новый несамоходный речной паром будет использоваться для перевозки пассажиров, автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники. Стоимость контракта 71 миллион 80 тысяч рублей.
Транспорт и дороги

В поселке Никуличи идет ремонт дороги по Нефтезаводской улице

Кроме того, в 2025 году ещё одна дорога посёлка — ул. Хлебная — ремонтируется в рамках новой муниципальной программы «Окраины».
Происшествия

Мужчина угрожал убить доярку ножом и топором на ферме в Рязанской области

Доярка 46 лет заметила, что один теленок пропал из стойла. Женщина решила, что над ним решил взять шефство ее коллега 36 лет, она пошла поговорить с мужчиной. Мужчине не понравился тон, в котором к нему обратилась коллега
Спорт

Соревнования по адаптивному картингу  впервые пройдут в Рязани

«Картинг без границ» — это инклюзивный спортивный проект, который уже 10 лет позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься картингом на безопасных машинах с ручным управлением.
Культура и события

«Ночь кино» состоится на Рязанской ВДНХ 23 августа

Место для показа — площадка перед павильоном № 10, где расположен Цифровой музей. Обращаем ваше внимание, что кинопоказы пройдут на открытом воздухе.
Кино и ТВ

Крутой, Арбенина, Ярушин и Алсу займут кресла жюри в новом сезоне «Ты супер!» на НТВ

Удивлять жюри и зрителей будут дети из более чем 20 регионов нашей страны – от Дальнего Востока до южных широт.