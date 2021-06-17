Туроператоры назвали самые дешевые страны для отдыха в июне

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ОАЭ и Египет стали самыми доступными странами дальнего зарубежья для отдыха в июне, недельный тур на двоих обойдется в 70 тыс. рублей, рассказали «Известиям» в туристических компаниях.

Эмираты летом недорогие, поскольку там жарко, около +40 градусов. Но в целом комфортно, при гостиницах есть охлаждаемые бассейны. Цены снизились и благодаря расширению перевозки, рейсов из России сейчас туда много. В итоге спрос очень высокий, туристы хотят на море на любых условиях, — сообщили в «Интуристе».

Самый дешевый вариант комфортного отдыха за границей на данный момент — Каир с последующим трансфером на египетские курорты. Если за 70 тыс. в Эмиратах можно пожить в отелях три-четыре звезды с завтраками, то в Египте за те же деньги турист получает «четверку» или даже «пятерку» all inclusive. Поэтому поток туда из России выше, чем в ОАЭ, отметил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Путешественникам для посадки в самолет в ОАЭ необходимо предъявить ПЦР-тест, одного сертификата о вакцинации пока недостаточно. В Египет условия въезда аналогичные.

Для сравнения, неделя в отеле четыре звезды на побережье Греции с завтраками обойдется в 100-120 тыс. рублей на двоих, половина от этой суммы — стоимость за авиабилет туда-обратно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Заплыв туристов: побережья каких стран ждут россиян в июне