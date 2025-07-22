Турок приехал в Екатеринбург и рассказал, чем его удивили водители

Уроженец Турции Умут Алинтас побывал в Екатеринбурге и рассказал, что больше всего удивило его в столице Урала, пишет E1.RU .

Он посетил Россию осенью 2023 года, побывал в Калининграде и Москве. О существовании Екатеринбурга он не знал ранее. Сначала он был там проездом, но в 2025-м вернулся снова.

«Екатеринбург по-настоящему удивил. Улицы полны скульптур — как старых, так и современных, — многие из которых я не смог бы даже описать», — отметил Алинтас.

Также ему понравилось, что в Екатеринбурге есть яркие граффити, много зелени и парков. Турист призвал всех путешественников выбраться за город, чтобы получить представление об Урале.

«Приятным удивлением стало то, что почти у каждой семьи, помимо квартиры в городе, есть дача или огород», — пояснил он.

Турок признался, что его застал врасплох тополиный пух и тишина в час пик — ему было непривычно, что почти никто не сигналит.