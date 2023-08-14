Турнир по ММА «Битва за Рязань» прошёл в Лесопарке

В субботу, 12 августа, в Центре уличного спорта «Под мостом» прошёл турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Битва за Рязань». Подробности сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Приветствовал участников министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, который отметил, популярность ММА среди рязанцев и что турнир проходит в Рязани уже второй раз, до этого соревнования проходили в Спасском районе.

Вниманию зрителей были представлены 8 зрелищных поединков, которые прошли по правилам смешанного боевого единоборства (ММА). В турнире приняли участие бойцы из Рязани и Рязанской области, Москвы, Коврова (Владимирской области), Новомосковска, Владимира.

Победителями турнира стали:

83,9 кг — Евдакушин Данила (СШ «Евпатий Коловрат» (г.Спасск-Рязанский)

77,1 кг — Груздев Матвей г. Владимир

70,3 кг — Горшков Даниил (СШ «Евпатий Коловрат» (г.Спасск-Рязанский), СК «Арта»)

70,3 кг — Жагрин Глеб г. Ковров

61,2 кг — Замараев Егор г. Ковров

56,7 кг — Иващенко Иван Рязанская область

65,8 кг — Шарипов Хазрат г. Ковров

В главном бое вечера в весовой категории 57 кг победу одержал Виталий Косицын представляющий Рязань.

Организаторами турнира выступили Министерство физической культуры и спорт Рязанской области, Рязанская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)», МАУК «Лесопарк».