Туристам пришлось ехать в электричке Москва — Рязань с разбитыми окнами, сообщает группа «Новости Рязани ВКонтакте».

«Коллеги всерьез обсуждают позиции Рязанской области в Национальном рейтинге по туризму, пишет автор поста.

На фото сегодняшняя электричка Москва — Рязань с разбитыми стеклами в тамбуре и неотапливаемыми вагонами.

„Из девяти вагонов не отапливаются шесть, в шестом вагоне выбиты дверные стекла. Наверное, так возили людей после революции 100 лет назад“, — пишут туристы, решившие посетить Рязань в выходные».