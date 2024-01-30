Вторник, 30 января, 2024
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Туристы пожаловались на разбитые окна в электричке Москва — Рязань

7info
Фото: vk.com/rznnews62
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Туристам пришлось ехать в электричке Москва — Рязань с разбитыми окнами, сообщает группа «Новости Рязани ВКонтакте».

«Коллеги всерьез обсуждают позиции Рязанской области в Национальном рейтинге по туризму, пишет автор поста.

На фото сегодняшняя электричка Москва — Рязань с разбитыми стеклами в тамбуре и неотапливаемыми вагонами.

„Из девяти вагонов не отапливаются шесть, в шестом вагоне выбиты дверные стекла. Наверное, так возили людей после революции 100 лет назад“, — пишут туристы, решившие посетить Рязань в выходные».

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