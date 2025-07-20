Туристы из Германии и Польши устроили пробки на границе с Калининградской областью

Туристы из Германии и Польши устроили серьёзные пробки на границе с Калининградской областью. Иностранные туроператоры активно продают туры в российский город.

По данным SHOT, спрос на бронирование апартаментов и отелей через зарубежные платформы вырос в несколько раз. Туристов привлекают яркими лозунгами: «Попробуйте русские пельмени, икру и откройте для себя бывший немецкий город в России!»

Основные причины такого наплыва — более низкие цены и высокий уровень сервиса. Например, обзорная экскурсия по Калининградской области на 6 дней обходится туристам из Евросоюза в 517 евро (примерно 47 000 рублей на человека), а летний тур на 10 дней — в 695 евро (около 63 000 рублей). Это в разы дешевле, чем аналогичные поездки по Европе.

Несмотря на рекомендацию польского МИДа воздержаться от поездок в Россию, сами поляки признаются, что с удовольствием путешествуют по Калининграду.