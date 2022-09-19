Туристский информационный центр приглашает горожан присоединиться к проекту «Говори про Рязань»

Туристский информационный центр (ТИЦ) приглашает рязанцев и гостей города оставлять свои отзывы о музеях, гостиницах, ресторанах и кафе Рязани и области на сайтах, делиться своими впечатлениями от посещения, рассказами, в чем заключается изюминка тех или иных заведений, отмечать новые и интересные точки, в том числе и объекты, не оправдавшие ожиданий. Объективное мнение складывается из сотен личных отзывов — и сегодня можно принять непосредственное участие в формировании честного взгляда на любимый город, привлекательность его очагов культуры и удобство объектов гостеприимства.

Яркие желтые наклейки проекта «Говори про Рязань» – напоминание о возможности поделиться своим мнением о том или ином заведении. «Если вы посетитель, то сканируйте QR-код, переходите по ссылке и делитесь своим опытом. Если вы владелец или сотрудник рязанского объекта гостеприимства, то разместите желтые наклейки у себя на входе и собирайте искренние отзывы от своих гостей, – поясняют идею проекта в Туристском информационном центре. – Отдать голос тому или иному заведению можно совершенно бесплатно, а коллекция реальных личных отзывов со временем станет бесценным руководством по знакомству с Рязанью как для туристов, так и для местных жителей».

Получить бесплатные стикеры можно в ТИЦ по адресу Почтовая, 54. Давайте честно говорить про Рязань!