Туристов удивил пляж в Сириусе с лежаками за 11 тысяч рублей

В Сириусе туристов неприятно удивил новый песчаный пляж на Черном море, где сдают лежаки за 11 тысяч рублей, пишет «КП».

По данным издания, в выходные же они стоят 15 тысяч рублей.

«Местные сообщают, пляж пустует: отдыхают в основном гости отеля, где номер стоит от 26 тысяч», — говорится в публикации.

При этом в стоимость включены полотенце и вода. В итоге многие туристы отдают предпочтение расположенным неподалеку бесплатным пляжам.

Один из комментаторов пошутил, что ради отдыха в «лакшери» зоне нужно брать кредит.