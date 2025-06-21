Туристов удивил пляж в Сириусе с лежаками за 11 тысяч рублей

В Сириусе туристов неприятно удивил новый песчаный пляж на Черном море, где сдают лежаки за 11 тысяч рублей, пишет «КП».
По данным издания, в выходные же они стоят 15 тысяч рублей.
При этом в стоимость включены полотенце и вода. В итоге многие туристы отдают предпочтение расположенным неподалеку бесплатным пляжам.
Один из комментаторов пошутил, что ради отдыха в «лакшери» зоне нужно брать кредит.
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