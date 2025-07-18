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Новости России

Туристка из России рассказала об отдыхе на новом северокорейском курорте «Вонсан-Кальма»

Алексей Самохин
Изображение от awesomecontent на Freepik

В июне в КНДР открылся новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма», рассчитанный в том числе на туристов из России. Среди первых гостей оказалась жительница Владивостока Елена, которая поделилась с «Газетой.Ru» своими впечатлениями от отдыха в Северной Корее.

По её словам, курорт оказался хорошо организованным и чистым. Елена отметила, что отдых в Вонсане ей есть с чем сравнить — в прошлом году она уже побывала в северокорейском городе Расон.

— Молодцы северокорейцы, стараются. С полпятого утра они убирали побережье длиной около пяти километров. У каждой гостиницы — своя территория: шезлонги, зонтики, всё аккуратно и чисто. Мы, как иностранцы, отдыхали в огороженной зоне, рядом находился спортивный лагерь с корейскими детьми, — рассказала она.

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По её словам, курорт оборудован всем необходимым: душевые, раздевалки, урны, камеры хранения, мини-кафе. В гостиницах — новизна и порядок, персонал вежливый и опрятный. Фотографироваться на территории, впрочем, было запрещено.

— Персонал — как с картинки: девчонки добрые, услужливые. Корейцы нас встречали очень радушно, махали, кричали: «Русские, русские!» — вспоминает Елена.

Кроме пляжной зоны, на территории курорта есть велосипедная дорожка, зелёные аллеи, скамейки, прокат велосипедов. При этом, как отметила туристка, детских площадок на курорте мало — инфраструктура больше ориентирована на взрослых.

— Я бы хотела приехать с внучкой, но, боюсь, ей было бы скучно. Есть игровая зона с компьютерами, но в целом ощущается технологическое отставание — лет на 10–15, — говорит Елена.

Посетить аквапарк, по её словам, не удалось: во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова доступ к подобным зонам был ограничен, а в другие дни там было слишком много отдыхающих из КНДР.

Отметим, что в западных СМИ уже появилось сообщение о закрытии этого курорта после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Информацию в беседе с РИА Новости опровергла Мария Захарова.

«Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк», — заявила она агентству.

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