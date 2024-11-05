Вторник, 5 ноября, 2024
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Туриста с приступом аппендицита экстренно эвакуировали с маршрута

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Алексей Самохин
Изображение от snowing на Freepik

В минувшие выходные группа туристов из Челябинска отправилась покорять хребет Уреньга. Поход закончился не так, как планировалось. Один из участников группы внезапно почувствовал сильную боль в спине и не смог продолжать движение. Подробности спасательной операции сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области

Погода в горах была не на стороне туристов: сильный ветер и снегопад. Руководитель группы принял решение вызвать спасателей. Остальные участники продолжили путь до конечной точки маршрута, заболевший турист остался с руководителем группы.

К счастью, недалеко от места происшествия находилась группа туристов из Екатеринбурга, они предоставили коллегам ночлег в своей палатке.

Спасатели прибыли на место и эвакуировали мужчину на квадроцикле. Оказалось, что у него воспалился аппендикс. Благодаря своевременной помощи врачей, туристу удалось избежать серьезных осложнений.

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