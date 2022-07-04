Турист рассказал правду о ситуации с акулой-убийцей в Хургаде

Россиянин Виталий Атаев-Трошин рассказал телеканалу Звезда о ситуации с акулой-убийцей в Хургаде.

По его словам, в связи с участившимися случаями нападения акул на людей сейчас действует запрет на купание в Красном море.

«Все знают об этой новости и стараются избежать заплывов, однако есть туристы, которые в погоне за острыми ощущениями ищут себе приключения», – пояснил Атаев-Трошин.

Турист обратил внимание на существование безопасных районов, куда хищники никогда не приплывают из-за незначительной глубины, например, в полтора метра. Также акул сложно встретить вблизи рифов и кораллов.

Первого июля в Хургаде погибла 68-летняя пенсионерка из Австрии из-за нападения акулы, которая откусила жертве руку и ногу. Третьего июля в этом районе погибла еще одна женщина.