25.8 C
Рязань
Понедельник, 4 июля, 2022

Турист рассказал правду о ситуации с акулой-убийцей в Хургаде

spot_img
powder

Турист рассказал правду о ситуации с акулой-убийцей в Хургаде

Россиянин Виталий Атаев-Трошин рассказал телеканалу Звезда о ситуации с акулой-убийцей в Хургаде.

По его словам, в связи с участившимися случаями нападения акул на людей сейчас действует запрет на купание в Красном море.

«Все знают об этой новости и стараются избежать заплывов, однако есть туристы, которые в погоне за острыми ощущениями ищут себе приключения», – пояснил Атаев-Трошин.

Турист обратил внимание на существование безопасных районов, куда хищники никогда не приплывают из-за незначительной глубины, например, в полтора метра. Также акул сложно встретить вблизи рифов и кораллов.

Первого июля в Хургаде погибла 68-летняя пенсионерка из Австрии из-за нападения акулы, которая откусила жертве руку и ногу. Третьего июля в этом районе погибла еще одна женщина.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7