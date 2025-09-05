Турист назвал простой и действенный способ снизить цены на отдых в Сочи

Высокие цены на отдых в Сочи давно стали поводом для разговоров, но автор Дзен-канала «В поисках света» Александр Мазуров предложил простой и неожиданный способ, как сами туристы могут повлиять на ситуацию. Он считает, что для того, чтобы снизить стоимость отдыха, россиянам нужно просто начать выбирать другие направления.

Почему Сочи дороже Турции и Дубая?

Как отмечает Александр Мазуров, августовский отдых в сочинском пятизвёздочном отеле для двоих обойдётся в среднем в 197 тысяч рублей за неделю. Это почти в два раза дороже, чем аналогичный отпуск в Турции (Аланья, 117 тысяч), Египте (Шарм-эль-Шейх, 108 тысяч) или ОАЭ (Дубай, 90 тысяч). При этом в Сочи в стоимость, как правило, включены только завтраки, а в Турции и Египте за меньшую сумму туристы получают систему «всё включено».

Даже в сегменте четырёхзвёздочных отелей ситуация не сильно лучше. Неделя в Сочи стоит в среднем 94 тысячи рублей, что сопоставимо с Аланьей (98 тысяч), но всё ещё дороже, чем в Египте (75 тысяч) и Дубае (71 тысяча).

По мнению автора, такие цены на юге России можно объяснить только жадностью местного рынка, который пользуется повышенным спросом.

Спрос рождает предложение

Александр Мазуров убеждён, что высокие цены в Сочи держатся только потому, что туристы готовы их платить. «Если мы хотим, чтобы цены стали адекватнее, нужно чаще выбирать альтернативные направления», — предлагает он. По его словам, именно спрос диктует условия, и если он упадёт, то и цены будут вынуждены снизиться, чтобы соответствовать реальности.

Автор напоминает, что Россия — огромная страна, в которой есть множество других мест для отдыха. Некоторые из них могут предложить не менее интересные впечатления, а стоить будут гораздо меньше, чем неделя в сочинском «пятизвёздочнике». В конечном счёте, решение всегда остаётся за туристами: переплачивать за «бренд» или искать варианты, которые действительно стоят своих денег.