Пятница, 5 сентября, 2025
14 C
Рязань
Новости России

Турист назвал простой и действенный способ снизить цены на отдых в Сочи

Алексей Самохин
Изображение от awesomecontent на Freepik

Высокие цены на отдых в Сочи давно стали поводом для разговоров, но автор Дзен-канала «В поисках света» Александр Мазуров предложил простой и неожиданный способ, как сами туристы могут повлиять на ситуацию. Он считает, что для того, чтобы снизить стоимость отдыха, россиянам нужно просто начать выбирать другие направления.

Почему Сочи дороже Турции и Дубая?

Как отмечает Александр Мазуров, августовский отдых в сочинском пятизвёздочном отеле для двоих обойдётся в среднем в 197 тысяч рублей за неделю. Это почти в два раза дороже, чем аналогичный отпуск в Турции (Аланья, 117 тысяч), Египте (Шарм-эль-Шейх, 108 тысяч) или ОАЭ (Дубай, 90 тысяч). При этом в Сочи в стоимость, как правило, включены только завтраки, а в Турции и Египте за меньшую сумму туристы получают систему «всё включено».

Даже в сегменте четырёхзвёздочных отелей ситуация не сильно лучше. Неделя в Сочи стоит в среднем 94 тысячи рублей, что сопоставимо с Аланьей (98 тысяч), но всё ещё дороже, чем в Египте (75 тысяч) и Дубае (71 тысяча).

По мнению автора, такие цены на юге России можно объяснить только жадностью местного рынка, который пользуется повышенным спросом.

Спрос рождает предложение

Александр Мазуров убеждён, что высокие цены в Сочи держатся только потому, что туристы готовы их платить. «Если мы хотим, чтобы цены стали адекватнее, нужно чаще выбирать альтернативные направления», — предлагает он. По его словам, именно спрос диктует условия, и если он упадёт, то и цены будут вынуждены снизиться, чтобы соответствовать реальности.

Автор напоминает, что Россия — огромная страна, в которой есть множество других мест для отдыха. Некоторые из них могут предложить не менее интересные впечатления, а стоить будут гораздо меньше, чем неделя в сочинском «пятизвёздочнике». В конечном счёте, решение всегда остаётся за туристами: переплачивать за «бренд» или искать варианты, которые действительно стоят своих денег.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...

Последние новости

Погода

Идеальные выходные: в Рязанской области установилась отличная погода

Жителей и гостей Рязанской области ждут тёплые и солнечные выходные. Синоптики прогнозируют комфортную погоду без осадков.
Происшествия

Первомайский проспект в Рязани залило кипятком — соцсети

Инцидент произошёл около перекрёстка с улицей Вокзальной у поворота на вокзал Рязань-2. 
Экономика и бизнес

Павел Малков: Товарооборот Рязанской области и Китая вырос на 30%

По словам губернатора, рязанский бизнес проявляет к китайскому рынку большой интерес. Уже более 70 компаний региона готовы выйти на рынок Китая.
Новости России

«Царьград»: на кону оккупация Одессы 

Речь идёт о планах создания в Одессе британской военно-морской базы по примеру Гибралтара, что Россия считает абсолютно неприемлемым.
Новости России

Минобороны сообщило подробности атаки на Россию в ночь на 5 сентября

Дроны были сбиты над территорией 12 регионов и акваториями Чёрного и Азовского морей. 
Власть и политика

Павел Малков: в Рязанской области запущена пилотная программа малых госзакупок для учебных заведений

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках X Восточного экономического форума принял участие в сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения».
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых нужно сразу обратиться к психиатру

Тревожные расстройства и депрессия — одни из самых распространённых психических заболеваний, с которыми сталкиваются люди по всему миру. По данным ВОЗ, сегодня от психоэмоциональных нарушений страдают более миллиарда человек.
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязани сегодня ночью

По словам губернатора Павла Малкова, сегодня ночью над регионом уничтожено 8 вражеских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного предприятия.