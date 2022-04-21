Турция начала новую военную операцию против Рабочей партии Курдистана

Цель операции, как заявил уже президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, «очистка территории Ирака от террористов», а также гарантии безопасности границы. По словам Эрдогана, нет задачи в ходе операции захватить территории на севере Ирака.

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Анкара считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности Турции. Вооружённые силы этой страны периодически наносят точечные удары в Ираке по объектам, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием.

Турецкий парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год, даёт военным санкцию на проведение таких трансграничных операций.

Осуждая Анкару за агрессию, Багдад опять назвал действия турецких военных нарушением суверенитета Ирака.

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«Борьба продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Странная реакция мирового сообщества

Никто не ввёл санкции против Турции, ни одно СМИ не начало истеричную компанию против режима Эрдогана. Это само по себе уже говорит о том, что для всех стран НАТО, для США и их сателлитов вооруженные конфликты делятся на «справедливые» и «несправедливые». Получается, кого-то убивать можно, а кого-то нельзя? А решают это в Белом Доме.

Смех из-за нелепых оговорок президента Байдена у всё большего числа людей (и даже у его ближайших союзников) вызывает откровенные сомнения в том, что американский президент действительно дружит с головой и понимает, что вокруг него происходит.

Между тем, лидеры ЕС, наверное, уже в кулуарах ведут разговоры о том, что спецоперация Султана может привести к тому, что на грандиозных планах Брюсселя по диверсификации поставок газа путём сворачивания проекта газопровода от израильского месторождения «Левиафан» до Европы через территорию Турции). Переговоры о строительстве этого газопровода начались 9 марта.

Американцы предпочли как можно дальше дистанцироваться от начатой турками спецоперации, в том числе, и потому что с нацистами и националистами на Украине еще не до конца разобрались.

Автор: SEDOY_POLITOLOG