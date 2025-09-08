Понедельник, 8 сентября, 2025
Турбулентный сериал «Рейс-314» с Максимом Лагашкиным покажет ТНТ

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

Что делать, если самолет летит, а пилотировать некому? Ответ на этот вопрос узнают зрители нового комедийного сериала «Рейс-314» (16+), который стартует 22 сентября на ТНТ. Грандиозное путешествие на высоте 10 тысяч метров превратится в хаос, полный абсурда, неожиданных разворотов и отчаянных попыток героев не только приземлиться, но и выжить.

Коррумпированный чиновник Иван Никогда (Максим Лагашкин) скрывается от закона и под чужим именем оказывается в кабине пилота рейса Москва — Владивосток. Всё идёт гладко, пока настоящий командир воздушного судна внезапно не умирает, оставляя десятки пассажиров на борту… с человеком, который понятия не имеет, как управлять самолетом. Дальше — больше: среди пассажиров оказываются бывшие подельники Никогды, которых он обманул, стюардессы срочно ищут пилота (и находят актёра, который учился летать только в кино), а в багажном отделении неожиданно просыпаются пчёлы. А ведь ещё не вечер.

Авторами сценария стали Степан Абрамов, Максим Борисов и Ксения Дементьева, режиссёр — Степан Абрамов, а за операторскую работу отвечает Макото Сэмбон. Композитор проекта — Андрей Климинов. Производством занимается студия Chegeri Company по заказу телеканала ТНТ. Генеральные продюсеры от ТНТ — Тина Канделаки, Аркадий Водахова, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский. Среди продюсеров проекта — Ибрагим Магомедов, Бинке Анисимов и Евгений Мишиев.

В главных ролях: Максим Лагашкин, Анна Невская, Артём Сучков, Настя Попова, Андрей Лебедев, Агриппина Стеклова, Андрей Пынзару, Борис Каморзин, Сергей Фёдоров, Лариса Баранова и многие другие.

Ибрагим Магомедов, продюсер проекта: «“Рейс-314”— это уникальный для российского телевидения жанровый эксперимент. Мы взяли экстремальную ситуацию, которая в любом другом сериале стала бы основой для триллера, но сделали из неё комедию. Здесь всё построено на динамике, неожиданностях и ярких персонажах, которые пытаются выкрутиться из абсурдных обстоятельств. Думаю, зрители оценят этот коктейль из экшена, смеха и настоящего безумия».

Максим Лагашкин, исполнитель роли Ивана Никогды: «Этот сериал — чистый адреналин! Здесь есть всё: юмор, безумие, погони, полёты, даже пчёлы. Главный герой, мой Иван Никогда, умеет только выкручиваться из любых ситуаций, но когда он оказывается в кабине пилота, ему придётся спасать не только себя, но и всех остальных. Сможет ли он? Вопрос…»

Анна Невская, исполнившая роль Натальи, жены главного героя: «Я бы назвала «Рейс-314» комедией на скорости 900 км/ч. Это драйв, невероятные повороты сюжета и постоянное напряжение, но всё это — с отличным чувством юмора. Этот проект — про то, как жизнь может в одночасье закрутиться так, что даже автопилот не справится».

