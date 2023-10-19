Четверг, 19 октября, 2023
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Туляка убили в лесу из-за ложных обвинений в изнасиловании

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В Алексине мужчину вывезли в лес и убили из-за ложных обвинений в изнасиловании, пишет «Первый Тульский» со ссылкой на следователей.

Инцидент произошел в начале июля. Тогда двое мужчин 21 и 39 лет похитили 22-летнего знакомого, угрожая ему пистолетом. Потерпевший скончался после избиения.

Злоумышленников удалось задержать после того, как их автомобиль остановили сотрудники ДПС. Водитель оказался пьян и сознался во всем.

Причиной конфликта стали слова потерпевшим 15-летней школьницы, которая обвинила туляка в изнасиловании. Однако это оказалось ложью. Уголовное дело передано в суд.

По данным издания, за ложь об изнасиловании школьнице ничего не грозит. При этом она наблюдала за действиями злоумышленников.

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