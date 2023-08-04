Жительница Тульской области Татьяна Шуленина на ходу заменила водителя автобуса и спасла детей от жесткой, сообщил «Первый Тульский».
Инцидент произошел в июле, когда девять детей участников спецоперации ехали из летнего лагеря в Краснодарском крае. Во время дороги мужчине внезапно стало плохо, он потерял управление.
В итоге девушка избежала вылета автобуса на встречную полосу. Кроме того, ей удалось вырулить в кювет и остановить транспортное средство. Никто из детей не пострадал.
Туляку поощрят за ее смелый поступок.