Жительница Тульской области Татьяна Шуленина на ходу заменила водителя автобуса и спасла детей от жесткой, сообщил «Первый Тульский».

Инцидент произошел в июле, когда девять детей участников спецоперации ехали из летнего лагеря в Краснодарском крае. Во время дороги мужчине внезапно стало плохо, он потерял управление.

«Татьяна не растерялась и на ходе села за руль вместо мужчины», – говорится в публикации.

В итоге девушка избежала вылета автобуса на встречную полосу. Кроме того, ей удалось вырулить в кювет и остановить транспортное средство. Никто из детей не пострадал.

Туляку поощрят за ее смелый поступок.