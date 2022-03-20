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Воскресенье, 20 марта, 2022

Трусова показала подарки поклонников

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Трусова показала подарки поклонников

7info

Фигуриста Александра Трусова поблагодарила поклонников и показала их подарки.

— Спасибо за то, что вы всегда рядом! Самые лучшие! — написала Александра.

Трусова показала подарки поклонников
Трусова показала подарки поклонников
Трусова показала подарки поклонников
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Напомним, Трусова — уроженка Рязани. Недавно она дала мастер-класс для юных воспитанников Дворца спорта «Олимпийский».

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