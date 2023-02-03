Пятница, 3 февраля, 2023
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Трупы женщины и двух мужчин обнаружили после пожара в Новой Москве

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Фото: прокуратура Москвы

В поселении Марушкинское в деревне Давыдково в Новой Москве после пожара в частном двухэтажном жилом доме нашли трупы женщины и двух мужчин. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Очаг возгорания находился нв втором этаже здания.

По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Накануне ЧП погибшие распивали в доме спиртное.

На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель прокурора округа Алхас Гицба.

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