Трупы женщины и двух мужчин обнаружили после пожара в Новой Москве

В поселении Марушкинское в деревне Давыдково в Новой Москве после пожара в частном двухэтажном жилом доме нашли трупы женщины и двух мужчин. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Очаг возгорания находился нв втором этаже здания.

По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Накануне ЧП погибшие распивали в доме спиртное.

На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель прокурора округа Алхас Гицба.