Четверг, 9 марта, 2023
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Трупы матери и сына обнаружили в закрытой квартире в Москве

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На улице Окской в Москве 7 марта в закрытой квартире обнаружили два трупа, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, полицию вызвали соседи, жалующиеся на неприятный запах. Выяснилось, что в квартире проживали 40-летний мужчина-инвалид с ДЦП и его 79-летняя мать. Женщина ухаживала за сыном, который передвигался в инвалидной коляске.

Жильцы дома заметили горевший круглосуточно свет в гостинной, почувствовали неприятный запах. После этого обратились в экстренные службы.

Криминалисты установили: пожилая женщина умерла около месяца назад от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Мужчина, оставшийся без помощи, скончался спустя несколько дней.

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