Трупы двух женщин обнаружили в частном доме на Урале

В поселке под Сухим Логом в частном доме найдены трупы 93-летней пенсионерки и её 69-летней дочери, сообщает E1.ru.
Пожилая женщина проживала в доме одна. 12 декабря приехавшая в гости дочь обнаружила мать без сознания. Женщина вызвала скорую помощь.
Прибывшим на место медикам дверь никто не открыл. Врачи попросили приехать родственников. Когда люди вошли в дом, обнаружили 2 трупа.
По данным Следкома, явных признаков криминала не обнаружено. Дом отапливался печкой, работающей на газу. Заслонка трубы была закрыта. Женщины могли погибнуть от отравления угарным газом.
Точную причину смерти установят эксперты.