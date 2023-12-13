Трупы двух женщин обнаружили в частном доме на Урале

В поселке под Сухим Логом в частном доме найдены трупы 93-летней пенсионерки и её 69-летней дочери, сообщает E1.ru.

Пожилая женщина проживала в доме одна. 12 декабря приехавшая в гости дочь обнаружила мать без сознания. Женщина вызвала скорую помощь.

Прибывшим на место медикам дверь никто не открыл. Врачи попросили приехать родственников. Когда люди вошли в дом, обнаружили 2 трупа.

По данным Следкома, явных признаков криминала не обнаружено. Дом отапливался печкой, работающей на газу. Заслонка трубы была закрыта. Женщины могли погибнуть от отравления угарным газом.

Точную причину смерти установят эксперты.