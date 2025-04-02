Труп женщины обнаружили в квартире в Рязани

На улице Бирюзова обнаружили труп женщины. Об этом сообщает МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева.

На прошедшей с 24 по 30 марта неделе волонтеры совместно с сотрудниками полиции вскрыли двери квартиры, где было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

На этой же неделе спасатели вскрыли дверь на улице Новаторов для обеспечения доступа медицинских работников в помещение, где женщине требовалась срочная медицинская помощь. На улице Комбайновой обеспечили транспортировку пациента до машины скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

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Отдельно стоит отметить участие отряда в борьбе с полевыми пожарами.