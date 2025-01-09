Труп нашли в подъезде дома на улице Бехтерева в Москве

В подъезде жилого дома на улице Бехтерева в Москве было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти — ножевым ранением. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, в одной из квартир этого дома во время распития спиртных напитков между погибшим и его знакомым произошла ссора. В ходе конфликта 34-летний мужчина нанес жертве удар ножом, после чего вынес тело на лестничную площадку.

На месте происшествия, в квартире подозреваемого, был обнаружен нож.

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Подозреваемый задержан. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).