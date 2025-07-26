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Происшествия

Труп мужчины вытащили из Оки в селе Вышгород

Анастасия Мериакри

В селе Вышгород Рязанской области 26 июля из Оки вытащили труп мужчины. Об этом сообщает АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс».

Вечером в субботу волонтерам поступила заявка об утонувшем человеке. На место выехал экипаж спасателей с маломерным судном и снаряжением для подводного поиска. В ходе поисково-спасательных работ совместно с Поисково-спасательной службой на воде, проводимых на акватории реки Оки, дайвер-спасатель обнаружил и извлёк тело погибшего.

Личность утонувшего пока не установлена. Причина смерти неизвестна. Это уже 6-й человек, утонувший в Рязанской области с начала купального сезона.

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