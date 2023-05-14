Труп мужчины нашли на балконе дома в Твери

Неравнодушные рязанцы в субботу, 13 мая, вышли на пикет в защиту животных в Центральный парк культуры и отдыха. Об этом сообщается в группе Зоозащита Рязань ВКонтакте. Мероприятие против поправок в федеральный закон, который позволит умерщвлять бездомных животных, было согласовано только на 100 человек, а могло прийти ещё больше,...