Труп мужчины нашли на балконе дома в Твери

В Твери на балконе жилого дома № 55 на улице Можайского микрорайона Южный обнаружили труп мужчины, сообщает TVTVER.ru.
По информации СМИ, тревогу забила дочь хозяина квартиры. Отец перестал выходить на связь, женщина обратилась к правоохранителям.
Квартира находится на третьем этаже. Сотрудники аварийно-спасательной службы 13 мая решили попасть в неё через балкон, там спасатели обнаружили труп владельца.
Следов криминального характера на теле мужчины нет, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.