Труп известного автора учебников по истории нашли спустя неделю после смерти

Труп доктора исторических наук, профессора 79-летней Любови Ивановны Семенниковой обнаружили в её квартире на Зелёном проспекте Москвы через неделю после смерти, сообщает КП.

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Тревогу забили соседи, знавшие, что у Семенниковой нет родственников. Когда женщина перестала выходить на улицу, они попытались достучаться до неё, но дверь никто не открыл. После этого вызвали полицию.

Тело пожилой женщины нашли в одной из комнат. Она была мертва уже семь дней.

Любовь Семенникова ранее возглавляла кафедру истории Российского государства Института государственного управления и Социальных Исследований МГУ, затем была заместителем руководителя этого института.

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Семенникова автор нескольких учебников по истории для студентов и учащихся ссузов. На её счету более 100 научных работ.