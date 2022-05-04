Труп бизнесмена Владимира Лякишева с простреленной головой нашли в Москве

В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к Следственному комитету, сообщает РБК.

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Гибель бизнесмена также подтверждает телеграм-канал 112.

Тело Лякишева обнаружили 1 мая на балконе 16-го этажа в доме на Проспекте Вернадского. Причина смерти — огнестрельное ранение головы.

Тело 45-летнего Владимира Лякишева обнаружила жена, сообщает 112. Мужчина находился с ружьём Benelli на техническом этаже дома, где жил. Предсмертную записку бизнесмен не оставил. Супруга сообщила, что Лякишев злоупотреблял алкоголем.