Труп 14-летней девочки полдня пролежал на козырьке подъезда в Москве

Труп 14-летней школьницы полдня пролежал на козырьке подъезда дома на улице Базовская в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

Тело девочки обнаружили в понедельник, 30 мая, около 13:15. Смерть же подростка наступила более 12 часов назад — около полуночи.

Примерно в 8 утра возле подъезда дворник нашёл кроссовок и телефон. Гаджет мужчина отдал полицейским, обувь выкинул. Однако труп он не заметил.

По данным СМИ, девочка плохо училась в школе, в день трагедии она рассталась с молодым человеком. Школьница оставила записку, где призналась в любви к парню.