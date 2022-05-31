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Вторник, 31 мая, 2022

Труп 14-летней девочки полдня пролежал на козырьке подъезда в Москве

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Александр Ильин
Александр Ильин

Труп 14-летней девочки полдня пролежал на козырьке подъезда в Москве

Труп 14-летней школьницы полдня пролежал на козырьке подъезда дома на улице Базовская в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

Тело девочки обнаружили в понедельник, 30 мая, около 13:15. Смерть же подростка наступила более 12 часов назад — около полуночи.

Примерно в 8 утра возле подъезда дворник нашёл кроссовок и телефон. Гаджет мужчина отдал полицейским, обувь выкинул. Однако труп он не заметил.

По данным СМИ, девочка плохо училась в школе, в день трагедии она рассталась с молодым человеком. Школьница оставила записку, где призналась в любви к парню.

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