Среда, 26 июня, 2024

«Труд, труд, труд и немного удачи»: Екатерина Василькова, руководитель Центра современной педиатрии «Начало» — о деле её жизни 

Автор: 7info

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Фото предоставлено Агентством развития бизнеса

История Центра началась в 2019 году, когда Екатерина Василькова поставила перед собой цель создать учреждение, в котором дети могли бы получать функциональную и высоко эффективную медицинскую помощь, а их родители, в свою очередь, были бы уверены, что специалисты выполнят свою работу качественно.

На данный момент Центр обладает лицензией на медицинскую помощь в том числе и взрослому населению, и Екатерина считает это важным шагом к дальнейшему развитию. Быть может, мы будем свидетелями того, как «Начало» разрастëтся до целой сети, учитывая, с какой серьёзностью и вдохновенной теплотой говорит руководитель о Центре. 

Всестороннюю помощь в консультировании работы организации оказал Центр «Мой бизнес», входящий в Агентство развития бизнеса и функционирующий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Особенно ценным оказалось это сотрудничество во времена карантина, когда ЦМБ содействовало «Началу» в преодолении кризиса недостатка финансирования. Конечно же, помимо этого учреждению помогло стремление трудиться, трудиться и ещё раз трудиться.

Сейчас «Начало» не только осуществляет деятельность в сфере здравоохранения, но и занимается информированием в этой области через соцсети организации. Также сотрудники Центра практически регулярно проводят лекции о здоровом образе жизни. 

«Какой совет я хотела бы дать начинающим предпринимателям: если вы хотите начать какое-то дело, не бойтесь. Просто начинайте что-то делать, и сотрудники ЦМБ вам помогут» – говорит Екатерина Василькова. 

В Рязанской области номер телефона ЦМБ для консультации: +7 (4912) 606-000. Адрес: Каширина, 1б, 2 подъезд, 3 этаж. 

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