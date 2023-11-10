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Троллейбусы в Рязани планируют пустить до микрорайонов Недостоево и Семчино

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Image by Freepik

В Рязани троллейбусные линии могут проложить до микрорайонов Недостоево и Семчино. Такие планы в ходе презентации программ представил 9 ноября кандидат на пост главы администрации Рязани Виталий Артёмов.

По словам Артёмова, каждый проект по расширению троллейбусных линий обойдётся в 70-80 миллионов рублей. Также троллейбусы могут запустить до нового военного госпиталя в Дашково-Песочне.

Ранее транспортные активисты Рязани объяснили, как будут выглядеть новые троллейбусы «Адмирал», поставка которых запланирована на ближайшее время.

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