13.3 C
Рязань
Пятница, 23 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Троллейбус №2 вернётся на улицы Рязани

7info
- Advertisement -

В мае в Рязани планируют возобновить работу троллейбусного маршрута №2. Об этом было заявлено на заседании комитета по ЖКХ и развитию инфраструктуры Рязанской гордумы. 

Напомним, троллейбусы ходили от троллейбусного депо в Дашково-Песочне мимо вокзала Рязань-1. Осенью 2020 года маршрут отменили из-за убыточности. После этого рязанцы не раз просили восстановить его, так как мимо вокзала Рязань-1 не ходит общественный транспорт. Кроме того, маршрут проходил и через вокзал Рязань-2. Он был очень удобен для дачников.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]