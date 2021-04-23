Троллейбус №2 вернётся на улицы Рязани

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В мае в Рязани планируют возобновить работу троллейбусного маршрута №2. Об этом было заявлено на заседании комитета по ЖКХ и развитию инфраструктуры Рязанской гордумы.

Напомним, троллейбусы ходили от троллейбусного депо в Дашково-Песочне мимо вокзала Рязань-1. Осенью 2020 года маршрут отменили из-за убыточности. После этого рязанцы не раз просили восстановить его, так как мимо вокзала Рязань-1 не ходит общественный транспорт. Кроме того, маршрут проходил и через вокзал Рязань-2. Он был очень удобен для дачников.