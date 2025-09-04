Четверг, 4 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Общество

Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»

Алексей Самохин
Фото: T2

T2 запускает обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений. 

Т2 улучшает условия тарифа «Хватит!», запущенного в ноябре 2024 года. Менее чем за год он стал одним из флагманов линейки оператора и зарекомендовал себя как одно из самых честных и удобных решений на рынке мобильной связи. Т2 расширяет функционал тарифа: честный безлимит на звонки внутри сети, который уже доступен всем абонентам, компания дополняет безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России. 

Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране. Вместе с этим тариф сохраняет свои главные ценности – прозрачность, простоту и отсутствие скрытых условий. Перейти на обновленный «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2. 

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«За короткое время тариф ″Хватит!″ стал настоящим хитом у жителей девяти регионов, расположенных вокруг Москвы. Причина проста: он — понятная альтернатива перегруженным тарифам, в которых порой сложно разобраться. При этом мы прислушиваемся к клиентам, поэтому выпустили обновление, которое учитывает все свежие тренды и потребности пользователей. В него вошли безлимиты сразу по трем направлениям: интернет, звонки и сообщения».

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2VtzqvhJakj

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…

Последние новости

Происшествия

Жёсткое ДТП произошло на перекрёстке в Рязани, на месте заметили реанимацию

На записи видно, что столкнулись грузовик и две легковушки.
Новости России

Autonews: восемь автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России

С началом осени 2025 года сразу несколько брендов скорректировали цены на автомобили в России. При этом изменения оказались разнонаправленными: одни модели подешевели, другие — напротив, подорожали.
Религия

Православный священник объяснил причину мироточения икон

Существует несколько версий возникновения этого чуда.
Происшествия

Под Рязанью спасли мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из оврага

Спасатели обследовали подъезды к месту, а затем пешком обошли овраги. В какой-то момент пропавший откликнулся на их крики. 
Общество

Экс-министр иностранных дел Австрии прочла лекцию для рязанской молодежи в лагере «Роса»

Бывший министр иностранных дел Австрии, а ныне преподаватель РГУ имени С.А. Есенина Карин Кнайсль выступила с лекцией перед участниками молодежного лагеря «Роса».
Происшествия

Вернувшаяся с Бали рязанка организовала дома наркоферму 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Новости Касимова

В Елатьме водитель угрожал зарезать студента, в машину которого перед этим въехал 

Сотрудники полиции призвали к ответу жителя Касимовского района, который угрожал убийством студенту.
Новости России

Апти Алаудинов: вернувшиеся из-за границы деятели культуры будут отвергнуты обществом

По его мнению, те, кто «предавал родину», уже не смогут зарабатывать на жителях России.