Троих рязанцев осудили за кражу 20 тонн дизтоплива из нефтепровода

В Рязанской области вступил в силу приговор районного суда по уголовному делу о масштабной краже топлива. Трое местных жителей признаны виновными в хищении более 20 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода на территории Рязанского района.

Преступление удалось выявить и пресечь сотрудникам УФСБ России по Рязанской области. Впоследствии уголовное дело возбудили следственные органы УМВД.

Действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Суд признал обвиняемых виновными. Один из участников группы приговорён к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двум другим фигурантам назначено по 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому.